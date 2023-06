Thermodynamique. Cours, exercices et problèmes corrigés

La thermodynamique est la branche de la physique qui traite de la dépendance des corps à la température, des phénomènes où interviennent des échanges thermiques et des transformations de l'énergie entre différentes formes. Elle attire de nombreux étudiants conscients de l'avenir dans un monde soucieux d'optimiser les usages de l'énergie et de traiter des problèmes environnementaux. Conçu comme un manuel de cours d'introduction complète à la thermodynamique, il peut être également utilisé comme une " boîte à outils " pour approfondir un sujet précis. Chaque chapitre est accompagné d'exercices intégralement corrigés pour assimiler les concepts expliqués et favoriser la préparation aux épreuves.Destiné aux étudiants des trois années de Licence de Physique ou de Physique-chimie, à ceux des IUT spécialisés ainsi qu'aux élèves des classes préparatoires scientifiques (filières PCSI, PC et PSI), ce manuel s'adresse également aux élèves de première année des écoles d'ingénieurs. Sommaire : 1. Définitions générales – 2. Principes de la thermodynamique – 3. Thermodynamique des processus irréversibles – 4. Affinité – 5. Notions de thermodynamique des solutions – 6. Gaz parfaits – Systèmes idéaux – 7. Gaz réels – Systèmes non-idéaux – 8. Equilibre de phases des corps purs – 9. Troisième principe de la thermodynamique – 10. Equilibre de phase des binaires – 11. Thermodynamique des systèmes ouverts – 12. EnergétiqueAnnexes : A. Rappels mathématiques – B. Température thermodynamique – C. Thermodynamique locale – D. Effet de serre – Index