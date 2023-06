CRPE admissibilité toutes les épreuves. Edition 2023

La présentation des nouvelles épreuves pour comprendre les attentes du jury Des conseils méthodologiques indispensables à la réussite Les savoirs disciplinaires en français et mathématiques Les programmes scolaires des différentes matières Des exercices d'entraînement et des exemples de questions Des sujets inédits et des sujets zéro avec corrigés pour se préparer en condition de concours