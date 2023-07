A partir d'une phrase anodine comme "T'as de la chance, il t'aide ! " , l'auteure de cet essai va mettre en lumière la réalité accablante de la situation des femmes concernant la maternité, l'accès à l'emploi, au logement, mais surtout l'accès aux mêmes droits que les hommes. Il est question de l'expression d'un ras-le-bol bien trop souvent muselé par la société ; et sur la banalisation des difficultés actuelles à être femme et mère. Un essai qui se veut intimiste et révolté ; et qui mêle expériences personnelles, professionnelles et sources documentaires et statistiques. Son objectif est de faire réfléchir le grand public sur les injonctions, faites aux femmes et aux mères, à propos de leur statut de chanceuses et de privilégiées lorsqu'elles approchent d'un modèle égalitaire.