Maison sans danger. Pour les enfants de 0 à 5 ans

Un dépliant de 6 pages au touché soft touch parfait pour organiser votre intérieur et créer un espace sans danger pour bébé ! L'arrivée d'un enfant peut être une source de stress, notamment lorsqu'il commence à développer sa curiosité et à découvrir les différentes pièces du foyer. Grâce à ce dépliant, découvrez une multitude de conseils pour éviter que l'enfant ne se blesse ou ne touche à un objet "interdit" . Une inquiétude qu'il joue avec une prise électrique ? Qu'il saisisse un objet coupant ? Qu'il se cogne sur le coin d'un meuble ? Pas de panique, tout vous sera expliqué pour prévenir ce type de situation et guérir s'il le faut.