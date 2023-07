Le journal du clan d'Onirus

En 2019, quand Elise, 10 ans, emménage dans la résidence, c'est la vie des huit jeunes qui habitaient là qui se trouve chamboulée : elle va faire des heureux, cette nouvelle voisine, mais aussi créer beaucoup de jalousie et de tension... Au point de scinder la bande d'amis en deux clans que l'inconscience et la fougue mèneront à une rivalité qui ne connaîtra pas de limites. Arriveront-ils à gagner la maturité et le courage nécessaires pour mettre fin à cette guerre avant qu'il ne soit trop tard ?