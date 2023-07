Léo Wixtair 3. Le duel

Alors que les griffes acérées de l'ennemi se referment sur l'Astre Elémental, Léo et ses amis sont envoyés au coeur de son propre territoire, en plein dans la gueule du loup. Mission : sauver les elfes ! Leur courage et leur agilité leur permettront de rentrer sains et saufs. La paix, enfin ? C'est sans compter sur le fantasque roi des elfes et le terrible Prince Noir ! Tous les espoirs reposent sur Léo. Parviendra-t-il à remporter l'ultime duel ?