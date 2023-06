Jazz in Marciac

Amateur éclairé et fervent adepte du Festival pendant 20 ans, Christian Kitzinger avec son oeil toujours à l'affut, n'a cessé d'archiver en images, tous les aspects de ce rendez vous Gascon des aficionados du Jazz. De la venue des grandes stars, aux concerts de la place de l'Hôtel de Ville, des cours qui sont dispensés, aux soirées d'orages sous le chapiteau, du croisement entre les autochtones avec ce monde de la musique... En un peu plus de 70 photographies, Ch. Kitzinger nous laisse une trace vivante et historique de ce que fut l'aventure d'un petit village du Gers qui parvint à s'inscrire dans les grands évènements musicaux de notre pays. La préface de Pierre-Henri Ardonceau, membre de l'Académie du Jazz, relate ce parcours insolite.