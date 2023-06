Guide de poche de la PNL

ous souhaitez être plus efficace, mieux communiquer et déployer tout votre potentielle ? Formidable outil de développement personnel et professionnel, la Programmation Neuro Linguistique a fait ses preuves dans des domaines variés. Josiane de Saint Paul vous propose de mettre en pratique ces techniques puissantes pour rencontrer le succès dans vos projets et dans votre vie. Découvrez : L'histoire de la PNL et ses fondements philosophiques : les grands courants de pensée, les infl uences, la démarche des deux pères fondateurs... Les principaux concepts et les techniques : observer finement et communiquer efficacement, déterminer des objectifs valides, franchir les obstacles... Les protocoles pour changer ce qui mérite de l'être : gérer les conflits, se libérer des fardeaux qui pèsent sur vos épaules, adopter les croyances qui permettent de vivre la vie qui vous convient... Les ressorts de la réussite : reconnaître, comprendre et utiliser vos motivations essentielles pour mettre " un tigre dans votre moteur ". La méthode efficace pour communiquer, atteindre vos objectifs et vous réaliser !