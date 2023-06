Mon Couserans. A sauts et à gambades

Jean-Joseph Peyronne, chroniqueur radio et presse magazine, se penche sur l'histoire d'une région singulière au coeur des Pyrénées : le Couserans, ancienne province gasconne rattachée au département de l'Ariège à la Révolution. Il décrit les modes de vie des montagnards, leurs moeurs et coutumes, à travers des témoignages recueillis. Il redonne vie et voix à des ancêtres à travers 4 lettres ouvertes. Ce livre est un travail d'histoire locale, mais aussi de sociologie, d'anthropologie, d'ethnologie et de géographie.