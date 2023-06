Les piqûres et les morsures. Insectes et animaux

Un dépliant de 6 pages au touché soft touch pour faire face aux morsures et piqûres d'insectes qui peuvent vite gâcher un bon moment ! Un dépliant reprenant l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour prévenir et reconnaître les piqûres et morsures d'insectes lors de vos balades en forêt mais pas que ! Tiques, araignées, moustiques, taons, etc. Apprenez à anticiper ces rencontres et à vous soigner le plus efficacement possible.