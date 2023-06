Essais choisis. La confiance en soi, Société et Solitude, Le courage, Le Succès, La vieillesse, Loi

" Essais choisis " est un recueil des plus beaux textes du philosophe américain R. W. Emerson. Il comporte : La confiance en soi, Société et Solitude, Le courage, Le Succès, La vieillesse, Lois spirituelles ? ; autant de thèmes qu'Emerson aborde avec son humanisme et son amour inspiré de la Nature. Ralph Waldo Emerson est un essayiste, philosophe, poète américain et chef de file du mouvement transcendantaliste du début du XIXe siècle.