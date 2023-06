La fiancée du Comte

Une partie de chasse dans la maison de campagne isolée du comte Witton est un délice pour la championne de tir Patricia Merton - jusqu'à ce que l'ambiance tourne au vinaigre à l'arrivée d'invités surprises... et la découverte d'un cadavre. Mais ce n'est pas le plus gros problème de Pat. Elle rend visite à son vieil ami et successeur du comte, Jimmy Yoxall, et elle se surprend à vouloir passer beaucoup plus de temps avec la fiancée de ce dernier. L'indomptable Miss Fenella Carruth, avec ses yeux rieurs et ses formes plantureuses, est la femme la plus splendide que Pat a jamais rencontrée, et il lui devient rapidement impossible de se souvenir pourquoi il faut qu'elle s'en tienne éloignée. Cependant, alors que l'attirance entre les deux femmes grandit, les tensions empirent à Rodington Court. Tromperies, secrets, trahisons et chantages éclatent au grand jour. Et, quand un corps est retrouvé avec un couteau planté entre les omoplates, Pat et Fen doivent s'associer pour empêcher le meurtrier de détruire leurs vies à tous. #RomanceHistorique #FF #Meurtre #Mystère #Enquête #EpoqueEdouardienne "Si les mots "cozy mystery historique saupoudré de sensualité" vous font rêver vous aussi, dépêchez-vous d'ouvrir ce livre ! " The Lesbian Review "Un murder mystery à la Agatha Christie, pétillant d'humour britannique et rempli de personnages fascinants, couronné d'une romance adorable entre deux héroïnes fabuleuses ! " Stephanie Burgis, autrice de la série Masks and Shadows "Cette histoire est hilarante, tendre et débordante de tension sexuelle. Une perle ! " Talia Hibbert, autrice de Dans tes bras et autrice listée dans les best-sellers du New York Times et de USA Today