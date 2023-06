Alyssa a vécu si longtemps en tant qu'esclave qu'elle en a oublié sa véritable identité. Une seule chose l'a fait tenir durant toutes ces années : l'idée de pouvoir s'enfuir et de retrouver sa liberté. Elle n'aurait jamais imaginé que ses rêves les plus fous allaient se réaliser grâce à un seul homme, Kai, le roi du Royaume d'Evil. Ce dernier va lui offrir tout ce dont elle pouvait espérer : un toit, un emploi, un avenir libre, des amis, mais plus que tout, la découverte du véritable amour. Pourtant, rien n'est éternel et une menace terrible plane sur le Royaume d'Evil, une menace qui pourrait tout détruire et réduire à néant l'avenir si prometteur qu'Alyssa et Kai étaient en train de construire. Entre amour, humour, guerre, magie et rebondissements, plongez dans une aventure fantastique qui ne vous laissera pas sur votre faim !