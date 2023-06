Guide gourmand de la bière d'Alsace

Conviviale, la bière génère le partage en agitatrice du vivre ensemble ! De l'idée du Guide Touristique de la Bière d'Alsace (prochaine édition en 2023) est née ce CARNET D'ADRESSES GOURMANDES DE LA BIERE D'ALSACE ! Complément biennal indispensable du premier, cet ouvrage rend hommage à la bière d'Alsace, l'un des fleurons de son patrimoine gastronomique, ainsi qu'à ses brasseuses et brasseurs via l'ensemble de sa filière de commercialisation et de dégustation ! Brasseries, cafés, bars, pubs, biergarten, magasins et caves spécialisés, restaurants et cuisine brassicoles, recettes et cocktails à la bière, produits dérivés et cousins germains (whiskies, gins, amers, etc), rien ne manque à cette liste de courses attractive en diable ! Edité par un éditeur à l'Alsace chevillée aux pages, et soutenu par de dynamiques parrains issus de la filière bière, cet opus égaiera vos découvertes comme vos apéros et autres barbecues brassicoles ! Hommage à la boisson de lumière, ce carnet d'adresses vous offre de merveilleuses idées de visites et de dégustations, "beer companion" indispensable à tout voyage au bout de la route de la bière d'Alsace ! L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération !