Mon incroyable agenda. Edition 2023-2024

Un agenda spécifiquement conçu pour les élèves de primaire ! C'est un agenda pédagogique... - Un agenda de type semainier (1 double page par semaine) pour bien se repérer dans le temps. - Le calendrier de chaque mois, présenté également en double page, est accompagné d'un petit questionnaire, suivi d'un jeu ou d'une activité ludique et se termine par une rubrique sur la découverte du monde (" Le savais-tu ? "). - De précieux outils pour l'élève sont intégrés à l'agenda : des conseils pour bien écrire, les tables de multiplication, les cartes de France, d'Europe et du monde... . et ludique ! - De nombreuses illustrations pour chaque mois et semaine, avec des thématiques variées (les saisons, les vacances scolaires, les jours fériés, etc.). - Un jeu ou une activité par semaine, qui permet de réactiver de manière ludique les connaissances de l'élève dans différentes disciplines (français, mathématiques, histoire, découverte du monde...). - Un dossier " top secret " à la fin de l'agenda et des pages d'autocollants ! Les points forts : - Un agenda facile à manipuler pour l'élève : un format petit cahier (17 x 22 cm), un lignage Seyès (2, 5 mm) et une ouverture bien à plat pour que l'élève puisse écrire dans des conditions optimales. - Des coins de page détachables. - Un agenda facile à utiliser pour l'élève : un meilleur repérage dans le temps grâce à des indications temporelles claires et explicites sur la semaine, le mois et l'année