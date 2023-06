Il l'aimera dans n'importe quelle vie. Neil n'est pas un fantôme, mais il en a l'impression. Réincarné avec tous les souvenirs de sa vie précédente, il a passé vingt ans piégé dans un corps d'enfant, ne voulant rien d'autre que grandir et récupérer l'amour de sa vie. Devenu adulte, Neil découvre qu'il n'y a pas que le temps perdu qui les sépare. Joshua s'est construit une belle vie depuis la mort de Neil, et comment Neil est-il censé se présenter ? Comme l'amant de Joshua, mort depuis longtemps, dans un nouveau corps ? Le coeur brisé et sans espoir, Neil se réfugie dans son travail, qui consiste à développer des robots microscopiques appelés nanites, capables de produire des miracles médicaux. Lorsque Joshua rencontre un jeune scientifique travaillant sur un projet médical, son âme ressent quelque chose que son esprit rationnel ne peut croire. Neil est-il vraiment revenu à lui après vingt ans ? Et si l'impossible est réel, peuvent-ils enfin être ensemble ?