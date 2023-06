Major & Doc. Le clan Wilde, tome 6

Weston "Major" Marian : Après avoir fugué à l'âge de dix-sept ans, j'ai trouvé un foyer dans l'armée. Très rapidement, mes frères d'armes sont devenus ma famille, donnant un sens à mon affectation au Vietnam. Mais tout change lorsque Doc Wilde se joint à mon équipe d'évacuation sanitaire. Une nuit dans la jungle à la suite d'un accident d'hélicoptère nous oblige à compter l'un sur l'autre pour survivre, et les secrets que nous partageons forgent entre nous un lien indéfectible. Doc commence à voler la vedette de tous mes fantasmes nocturnes, même si je sais qu'il ne pourra jamais être plus qu'un ami, mon frère d'armes. Il est hétérosexuel, a de la famille au Texas, et je pourrais dire adieu à ma carrière si quelqu'un dans l'armée découvrait mon secret. Liam "Doc" Wilde : Lorsque je me retrouve sur le front au Vietnam, jeune et effrayé, c'est Major Marian qui vient à mon secours. Il est fort, courageux et discret, et il jure de me protéger. Sans lui, je ne serais pas rentré vivant à la maison. Pour certains, une amitié comme la nôtre aurait pu prendre fin une fois que nous avons quitté la jungle, mais la vie sans Major Marian n'est pas une option. Au fil du temps, notre lien ne cesse de se renforcer. Et lorsque des années plus tard, une maladie inattendue vient bouleverser ma vie, il est la première personne vers qui je me tourne. Et, comme toujours, il laisse tout tomber pour me sauver. Je me rends vite compte qu'à chaque étape de ma vie, Major a été là, à mes côtés, me faisant passer en premier. Pendant tout ce temps, il s'est tenu à l'écart, attendant patiemment de me confier son coeur. Même si je n'ai jamais imaginé construire un avenir avec un homme, voir Major sous ce nouveau jour est une révélation. Et soudain, je ne peux plus imaginer ma vie autrement.