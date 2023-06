Malédictions mortelles Tome 2 : Les épreuves du coeur

Tous les coups sont permis, en amour comme... en magie. SLATE J'ignore comment, mais nous avons survécu. Nous étions censés en avoir terminé : plus de malédictions, plus de magie. Rien qu'une petite vie tranquille à Brume. Pour la toute première fois, j'étais prêt à profiter de cette tranquillité. Plus que prêt, même. Mais il se trouve que la fille que j'aime déteste laisser les choses en suspens. Alors, oui : notre petite équipe va assembler la Quartefeuille et ramener la magie dans ce monde. Nous avons déjà regardé la mort en face. Ca ne peut pas être pire, si ? CADENCE J'aurais pu ne pas intervenir. Peut-être que j'aurais mieux fait de m'abstenir, d'ailleurs. Toute mon équipe est en vie. Slate est à mes côtés. Et la vie revient lentement à la normale. Mais l'université n'est qu'une pile de gravats, mon père est toujours coincé dans un fauteuil roulant, et une petite fille est morte. Si la magie est capable d'inverser les choses, alors je veux tenter une dernière fois de la restaurer. Avec un peu de chance, je ne le regretterai pas. #Romance #UrbanFantasy #Magie #Paranormal