Ryoko N° 1, juin 2023 : 39 vues curieuses du Japon

Ryoko signifie "voyage" en japonais. La revue Ryoko, c'est un mook sobre dédié au voyage au Japon, avec une belle place laissée à l'image, accessible et attrayant. Elle s'attache à livrer tous les six mois une fresque du pays, intime, érudite et étonnante, à base d'explorations surprenantes et destinations curieuses. Dossier "39 vues curieuses du Japon". Composée de paysages inhabituels, de temples urbains, de festivals millénaires, de sanctuaires méconnus ou difficilement accessibles, cette liste assemblée par Julien Giry et Aurélie Roperch (auteurs de Les 100 vues du Japon) constitue un ensemble inédit du Japon actuel, loin des itinéraires touristiques et au plus près de ses habitants. Chaque lieu est décrit en longueur, en texte et photos dans une mise en page épurée, élégante, assortie de conseils pratiques pour visiter chaque site.