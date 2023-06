Yanni. Spencer Cohen, tome 4

Lorsque Yanni Tomaras fut chassé chez lui, les derniers mots de ses parents furent des insultes religieuses et l'ordre de ne jamais revenir. Sans abri et désespéré, il est attiré par Lance - un homme charmant à l'extérieur, et un prédateur maléfique à l'intérieur - qui abuse de lui jusqu'à ce qu'il trouve le courage de partir. Il devrait se sentir libre, mais la peur ne le quitte plus. Yanni reprend ses études et un travail à temps partiel, et commence à se réapproprier sa vie. Son amour pour les films muets le conduit à Peter Hannikov, un homme au grand coeur qui a deux fois son âge. Une amitié improbable naît entre eux et se transforme en bien plus que cela. Et bien qu'au début, aucun des deux hommes ne sache ce qu'il veut, l'histoire de Yanni sera de découvrir exactement ce dont il a besoin. "J'ai passé des années tel un oiseau en cage, les ailes coupées, tourmenté et battu. Je pensais m'être échappé en quittant mon agresseur, mais avec le recul, je me suis rendu compte que j'étais toujours dans cette cage, cette fois-ci, prisonnier de la peur et du doute. Spencer et Andrew, ainsi que les parents d'Andrew, ont ouvert la porte de la cage dans laquelle j'étais enfermé. Mais c'est Peter qui m'a appris à voler" .