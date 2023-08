Madame bovary en bd

Le plus célèbre roman de Flaubert en bande dessinée ! Le jour où la belle et jeune Emma épouse Charles Bovary, médecin timide et besogneux, commence en apparence une histoire simple et provinciale sous le règne de Louis-Philippe. Chacun, dans ce monde, ne se soucie que de son argent et de son rang... Au cours d'un bal, Emma, qui découvre la bonne Société et ses fastes, s'éloigne peu à peu de la bonhomie médiocre de son mari... Elle se réfugie dans ses rêves et se laisse séduire, coquette, multipliant les dettes et les amants sans pour autant trouver le bonheur. Perdue, ruinée, elle va chercher une issue pour échapper à la honte de sa vie gâchée...