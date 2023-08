Peut-on aimer les animaux et les manger ? / Collection ALT

Parce que les animaux sont des êtres doués de sensibilité et qu'ils sont souvent traités de façon indigne par l'industrie alimentaire, une vraie question de se pose : peut-on aimer les animaux et les manger ? Engagé pour la cause animale, végétarien, Guillaume Meurice met son humour au service d'un texte fort et incarné pour la défense des droits des animaux.