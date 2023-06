PPDA et moi. 2005-2023

Alessandra Fra est romancière et créatrice du prix littéraire Le Temps retrouvé, dont ppda présida le jury de la première édition, en 2020. Elle avait rencontré le journaliste vedette de TF1 quinze ans plus tôt en recevant, comme tant d'autres, une invitation à assister au J. T. A : le début d'une longue histoire aux multiples rebondissements. Elle livre ici le récit détaillé de ses rencontres mouvementées avec le séducteur d'alors, dénoncé depuis comme prédateur sexuel, et dévoile sa face cachée en contraste saisissant avec l'image publique qu'il cultivait. Elle dépeint aussi avec précision ce milieu littéraire parisien qu'elle connaît bien, théâtre privilégié de l'affaire. Cette enquête psychosociologique fascinante, assortie d'un témoignage sur près de deux décennies, nous plonge au coeur des rouages complexes du système ppda et des multiples interrogations que cette affaire suscite pour l'avenir des rapports hommes femmes. Alessandra Fra, après un master en finance à l'université de Cambridge et un master en droit à la London School of Economics lse, s'est spécialisée dans le marché du livre numérique. Elle a par ailleurs publié six romans, dont le premier, Un Suicide, inspiré de ses rencontres avec ppda dans la tour TF1, a été récompensé par le prix Contrepoint de littérature. Elle a créé en 2020 le Pari(s) littéraire à l'origine du prix Le Temps retrouvé.