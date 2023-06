ALAN MOORE, Les Années 2000 AD: Intégrale FUTURE SHOCKS

Alan MOORE est un génie de la bande dessinée moderne connu pour ses créations qui ont bouleversé le monde de la BD et des comics (Watchmen, V pour Vendetta, La Ligue des Gentlement Extraordinaires, From Hell, Promethea, Lost Girls, Batman the Killing Joke...). Mais, auteur britannique, il s'est révélé comme tant d'autres grands auteurs d'outre-Manche, dans le magazine hebdomadaire culte 2000 AD. Au long de sa carrière dans ses pages, qui durera de 1980 à 1986, il publiera une myriade d'histoires courtes mêlant humour, science-fiction et brillante satire de nos sociétés : ce sont les fameux Future Shocks qui constituent ce recueil, accompagnés des tout aussi brillants Twisted Tales. Révélé au grand public comme au monde de l'édition, ses créations lui ouvriront quasi-immédiatement les portes des ténors américains de l'industrie du comics (Marvel et DC) : sa carrière sera alors lancée des deux côté de l'Atlantique, et il signera en parallèle son premier grand run chez DC (Swamp Thing) en même temps que son chef-d'oeuvre de SF visionnaire et féministe "La Ballade de Halo Jones" dans 2000 AD. Ce sera sa dernière oeuvre publiée dans le mag britannique, juste avant de lancer aux US sa série Watchmen. Le monde des comics ne sera plus jamais le même.