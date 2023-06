Zombillénium Tome 2 : Ressources humaines

Tags sur les murs, insultes... Zombillénium est devenu la cible d'un groupe de villageois en colère. Pas étonnant quand on sait que le parc n'embauche que des morts, dans une région où le taux de chômage bat des records. Si on ajoute à ça des visiteurs un peu pénibles et des employés qui aimeraient prendre des vacances, on comprend que ce n'est pas trop le moment de venir chatouiller le directeur Francis Von Bloodt...