L'Evangile de Marie

ARGUMENTAIRE Faites tout ce qu'il vous dira (Jn 2, 5). La dernière parole de Marie dans l'Evangile invite à la confiance et à l'écoute. Elle ne sait pas encore ce que Jésus va faire, elle ne sait pas ce qui va se passer, elle nous demande simplement d'entrer avec elle dans l'obéissance de la foi. Ces pages nous proposent de méditer le pèlerinage de la foi de Marie, tel que nous pouvons le percevoir à travers l'Evangile, avec toutes ses joies et ses peines, ses illuminations et ses nuits, ses difficultés et ses tentations. Marie, comme chacun de nous, a eu à cheminer. Sa vie, comme chacune de nos vies, s'est accomplie dans la foi. Nous découvrons en elle ce que Dieu veut faire en nous : nous apprendre à vivre sans autre appui que la Parole de Dieu, nous inviter à aimer nos vies et l'appel de Dieu qui repose sur elles. A la suite de Marie, entrons dans la joie, avec l'assurance que chaque oui dans la foi nous rapproche de l'éblouissante rencontre.