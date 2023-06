Guide Vendée 2023 Petit Futé

Riche de son bocage, de ses côtes renommées et de son environnement préservé, la Vendée est considérée aujourd'hui comme l'un des plus beaux départements français. Ce guide, qui lui est entièrement consacré, est divisé en trois parties. Dans un premier temps, après une invitation au voyage détaillée le guide présente les différents pays vendéens, tels le bocage, le marais breton ou encore les îles, puis la riche histoire vendéenne, les spécialités culinaires et les traditions du département. Enfin, en fin de guide : les adresses utiles et autres facilités pour se rendre en Vendée.