Petit Futé Bosnie-Herzégovine. Edition 2023

Au coeur de l'Europe, si proche et si lointaine, la Bosnie-Herzégovine est un voyage dans le temps, la culture et l'histoire. Celle qui constituait l'une des républiques de Yougoslavie a su garder ses traditions paysannes ancestrales. Pays de montagnes, la Bosnie-Herzégovine présente une variété de paysages rares en Europe, du Sud méditerranéen au centre montagneux, dernier repaire des ours. Frontière entre l'Occident et l'Orient, le pays est fier de ses différentes cultures : musulmanes, catholiques et orthodoxes. La capitale, Sarajevo, enchâssée dans un écrin de Montagne, éblouit le visiteur qui se prend à rêver. Voici l'un des derniers pays d'Europe où le mythe des grands voyageurs du XIXème siècle évoque encore un passé pas si éloigné.