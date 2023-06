"Cutes" est un livre collectif de bandes dessinées contemporaines queer et trans qui explore les multiples facettes de l'identité LGBTQ+ à travers la narration graphique. Présentant des contributions du Liban, d'Allemagne, de Singapour, du Cameroun et de Turquie, "Cutes" offre un regard neuf et profondément personnel sur nos corps, nos émotions et nos expériences. Le livre comprend des histoires courtes de 12 artistes couvrant un large éventail de styles et de genres : de la romance torride aux super-héroïnes trans et aux méditations sur le genre et l'identité".