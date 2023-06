Les questions que vous avez toujours voulu poser pour "connaître" ChatGPT, Nobody l'a fait pour vous ! ChatGPT, représentant de l'intelligence artificielle, est aujourd'hui sur toutes les lèvres, mais qui est-il vraiment et quels sont les "chamboulements" qu'implique sa "venue" ? Balayant de multiples domaines, l'auteur Joey Farrezzi nous embarque dans une "interview" exclusive et de choc, résolument "surréaliste" , entre le journaliste Nobody et la nouvelle "célébrité" ChatGPT : humour, réflexion, débats sont au rendez-vous ! Soyez aux premières loges pour découvrir ChatGPT ou pour parfaire votre information, pour comprendre ce qui effraie et ce qui fascine. Destiné à tout public, ce livre bien utile, qui "se dévore" littéralement, vous fera passer un bon moment ! Les spécialistes en parlent : "Une interview vraiment surréaliste, un livre divertissant à lire sous les cocotiers" Un ananas "A travers, son interview, ChatGPT facilite la compréhension de son utilisation d'une manière fascinante et accessible ; il partage aussi sa vision sur différentes thématiques. Les lecteurs, peu importe la planète où ils se trouvent, seront captivés par cet entretien informatif et réfléchi". Mars Times Magazine "Grâce à ce livre sur ChatGPT, je comprends mieux les humains ! " Un alien "ChatGPT se croit être un mégalo de la connaissance, mais il fait des erreurs qui peuvent être dangereuses. Heureusement que Nobody est là pour apporter son analyse critique tout au long de l'interview ! Mais non, je ne suis pas jaloux ! " Wikipédia, furieux "Un livre dingue ! Qui me laisse sans voix ! " Siri d'Apple "Une interview culte avec des questions et des réponses inattendues. Un livre instructif et divertissant à lire pendant une pause au boulot, dans un hamac ou sur une terrasse au soleil". Everybody N. B. Et puisqu'il faut le préciser à présent : ce 4ème de couverture a été totalement réalisé SANS l'aide de ChatGPT !