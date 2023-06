A travers la question de la trace, de la présence diffuse et de la disparition, Félix emporte avec lui notre imaginaire dans une quête d'équilibre. Equilibre entre le vide et le plein, la fixité et le mouvement, l'absence et le passage visible, la tâche d'encre et la feuille laissée vierge. Extrait de la préface par Solal Rigoni Sur le fil de Félix Paturange nous invite dans un songe. Le livre s'ouvre sur un visage endormi baigné de lumière et nous entraîne au fil des pages dans l'exploration d'un entre-deux, à la lisière du réveil, où se devine la substance des rêves. Félix Paturange est un photographe français né en 1996. Il vit et travaille à Paris. Son travail photographique vient interroger le réel et ses contours. Par son exploration, il laisse une fenêtre entrouverte au spectateur. trice, l'invitant à questionner sa place dans le monde. Les carrés cousus, est une collection consacrée à des essais photographiques dont le format se situe entre le portfolio et le livre. Ouvres de fictions, documentaires, ou quelque part entre les deux, ces essais ont pour vocation d'ouvrir des champs d'expérimentation dans la pratique de la photographie analogique. Sur le fil est le deuxième opus de la collection, il est cousu avec un fil noir.