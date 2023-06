Une famille russe est sauvagement assassinée dans son restaurant. En quelques semaines, les meurtres s'enchaînent. Même mode opératoire, aucun lien apparent, toujours plus abjects. Un tueur en série psychopathe, aussi violent qu'ordonné, et pas l'ombre d'un indice. Une cadence infernale pour le groupe Klein de l'antenne P.J. de Nice. Né en 1967 à Casablanca, Eric Oliva intègre la police nationale en 1991. Enquêteur en police judiciaire pendant 27 ans, son travail lui permet d'écrire des fictions basées sur son vécu. Des histoires qui s'inscrivent au plus près de la réalité.