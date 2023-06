Organiseur famille nombreuse Famille Jeanson. Mémoniak, Edition 2023-2024

Le calendrier indispensable pour organiser le quotidien de sa grande tribu en partenariat exclusif avec la famille Jeanson ! Idéal pour répartir les tâches de chacun à la maison et savoir qui fait quoi : répartissez équitablement les tâches principales chaque semaines sur une double-page avec : - 6 colonnes (une colonne par personne) - Une ligne par jour - 2 planches d'autocollants colorés pour repérer en un coup d'oeil les activités de chacun : sport, médecin, courses, contrôle... etc. Et découvrez chaque mois, un conseil et une recette de cuisine inédits de la mère de famille nombreuse, Marie-Alix Jeanson, pour s'organiser tout au long de l'année en famille ! Retrouvez aussi : - 8 magnets ultra-solides pour fixer votre organiseur sur le réfrigérateur - Une pochette de rangement (listes, coupons, messages et infos utiles) Organiseur sur 12 mois, de septembre 2023 à août 2024.