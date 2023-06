Mon mini-budget ultra-simple Mémoniak. De septembre 2023 à décembre 2024, Edition 2024

La version pocket et personnelle du Budget familial Mémoniak ! Mon budget pocket Mémoniak 2023-2024 c'est la version de poche, ultra-simplifiée et personnelle du Budget familial Mémoniak : - Chaque mois, on consigne toutes ses dépenses : date, achat, catégorie, moyen de paiement, prix - On remplit ensuite ses tableaux récapitulatifs mensuels pour calculer : le total de ses dépenses, le total de ses recettes et l'écart constaté - On utilise les espaces ""Notes"" pour pouvoir inscrire des commentaires personnalisés sur ses dépenses du mois - Et aussi, des outils pratiques pour suivre ses consommations d'eau, électricité ou gaz, ses dépenses et remboursements de santé, ses emprunts bancaires et contrats d'assurance et prévoir les impôts à payer. Agenda de comptes millésimé sur 16 mois - de septembre 2023 à décembre 2024