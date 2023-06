Agenda familial mensuel de Julie Ricci. Mémoniak, Edition 2023-2024

Un agenda familial en partenariat exclusif avec Julie Ricci, la célèbre maman influenceuse aux 1 million d'abonnés ! Julie Riccie vous aide à organiser le quotidien de toute votre famille en vous offrant conseils et astuces toute l'année ! En plus des double-pages hebdomadaires et des listes de courses détachables, découvrez chaque semaine, une idée d'activité à faire avec les enfants sur des thèmes variés et, chaque mois, une activité ludique et créative à faire avec les enfants, accompagnée d'une jolie photo. En bonus : 2 pages de stickers pour personnaliser son agenda ! Agenda millésimé sur 16 mois, de septembre 2023 à décembre 2024.