Organiseur familial avec Julie Ricci

Un organiseur familial en partenariat exclusif avec Julie Ricci, la célèbre maman influenceuse aux 1 million d'abonnés ! Julie Riccie vous aide à organiser le quotidien de toute votre famille en vous offrant conseils et astuces toute l'année ! - Chaque mois, un conseil inédit de Julie Ricci pour s'organiser tout au long de l'année (organiser " un goûter de rentrée ", fabriquez votre chaussette de Noël, passez une nuit à la belle étoile, etc.). - Une grande double-page par mois et une case par jour pour noter les rendez-vous et activités de toute la famille - Plus de 1000 stickers originaux pour décorer et personnaliser son organiseur - Des aimants pour fixer son organiseur au frigo - Une pochette pour ranger listes, messages, coupons et autres infos utiles Le tout dans un graphisme épuré et doux pensé par Julie Ricci. Organiseur millésimé sur 16 mois de septembre 2023 à décembre 2024