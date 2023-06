On fait quoi pour le dîner ? Edition 2023-2024

Chaque jour une idée de recette simple, rapide et familiale pour le dîner avec sa liste de courses détachable ! On fait quoi pour le dîner ? Mémoniak vous propose chaque jour une idée de recette simple et rapide (moins de 15 minutes) pour le dîner, avec la liste de courses correspondante détachable. Retrouvez aussi de nombreux bonus : des idées pour élaborer un menu équilibré, les mesures utiles à connaître, les recettes de base (sauces, pâtes...), des associations de saveurs pour personnaliser ses plats, le calendrier des fruits et légumes mais aussi des astuces pour recettes ratées ou encore des idées de vinaigrettes pour accompagner vos salades + 5 pages dédiées aux enfants. Agenda millésimé de septembre 2023 à décembre 2024