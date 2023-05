Berlin, 1947. L'ex-capitaine Gregor Reinhardt a retrouvé un poste d'inspecteur à la police criminelle de la ville. Dévastée par les combats, éventrée par les bombardements, Berlin est aussi divisée entre des puissances victorieuses qui veulent chacune préserver ou accroître leur influence. Les tensions augmentent, la police est déchirée par les rivalités internes tandis que les factions politiques se disputent le pouvoir et la protection des nouveaux maîtres. Quand un homme est retrouvé mort dans un immeuble en ruine, puis un autre peu de temps plus tard, Reinhardt sait que commence une enquête difficile, au milieu d'hommes et de femmes devenus très méfiants à l'égard de la police. Il semble pourtant qu'un tueur méthodique soit en liberté et la tension augmente quand on découvre que les victimes s'étaient connues pendant la guerre. Alors que d'étranges individus cherchent à utiliser son passé militaire pour le déstabiliser, Reinhardt découvre qu'alliés occidentaux et soviétiques se sont faits bien plus d'ennemis qu'ils ne le pensent et que les tragiques passions allemandes sont encore vivaces. Il comprend enfin, mais un peu tard, que cette enquête pourrait lui coûter très cher... Luke McCallin est anglais et vit à Genève. Il a travaillé pendant vingt ans pour les Nations Unies, dans le Caucase, le Sahel, les Balkans. Les Cendres de Berlin, troisième volume de sa trilogie très remarquée, a été finaliste du Prix du Roman Historique CWA 2017 en Angleterre