La conquête naturaliste du Mont-Blanc s'inscrit dans la collection Montagne-Culture (beaux livres) des éditions du Mont-Blanc. Au milieu du XVIIIe siècle, au début du temps des Lumières, les Alpes représentent une terra incognita. Cet ouvrage raconte leur découverte grâce aux savants. Les montagnes et tout particulièrement les Alpes sont considérées comme un des laboratoires de la nature, un des outils clefs pour son exploration pouvant peut-être permettre d'échafauder la théorie de la terre. Fruit d'un travail de recherche sur plusieurs années dans de multiples bibliothèques et musées, de France, Italie, Grande Bretagne, Suisse... Cet ouvrage est remarquablement documenté et comporte de très nombreuses illustrations inédites. La conquête naturaliste du Mont-Blanc est un ouvrage de fond, qui présente une synthèse exhaustive de l'histoire de la période 1770 à environ 1860 (date du traité de Turin qui rend le duché de Savoie à la France) ; période pendant laquelle la science allait prendre un essor rapide et servir de fondement au tourisme alpin.