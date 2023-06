Dans leur ombre. Une enquête de Wilkes et Bennett

Le retour tant attendu des deux enquêteurs Wilkes et Bennett. Pour un crime ? Non ! Pour un mariage, celui de Bennett. Mais cet heureux événement dans leur belle Londres victorienne va virer au cauchemar lorsqu'un cadavre s'invite à la fête. Wilkes et Bennett ne sont pas sur l'affaire. Ils devront naviguer entre trahison, mystère et part d'ombre. Dans leur ombre. Une enquête palpitante de Gaëlle Perrin-Guillet, qui clôture avec brio sa trilogie aux personnages attachants et dont l'écriture nous plonge avec fascination au coeur d'une époque qui marque un tournant majeur pour la police.