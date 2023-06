Les soixante-neuf poèmes qui composent Ciel, Bas, Seuil vagabond s'expriment au sein d'une société injuste et absurde, au sein d'un "moi" étrange, concret, alcoolisé, perdu et en quête d'amour et de liberté. Certains titres donnent la marche à vivre, bien mieux que la poétesse ne pourrait le faire : "Tapis alcooliques" "Nous sommes des mutants austères" "Jointures sanglantes. Souhaite la paix. Salaud". Des sorties poétiques qui déchaussent et provoquent les coeurs.