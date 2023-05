Se retrouver. Rencontres avec Catherine Chabert

Catherine Chabert associe étroitement les fils d'Œdipe et de la différence des sexes, et ceux de la perte et de la séparation : ils vont venir s'actualiser au plus vif du transfert dans la cure analytique, qui implique l'amour et la haine, l'idéalisation et la déception, l'abandon et le renoncement, mais aussi l'espérance et la conquête d'un peu plus de liberté. Chacune des quatre rencontres dans l'ouvrage privilégie l'un ou l'autre de ces mouvements. Une présentation précise de la thématique précède les textes de chaque auteur qui y revient à sa manière, dans de riches confrontations cliniques et métapsychologiques : Vincent Vivès et Paul Denis dans les " Incertitudes d'Œdipe, commencer avec Flaubert ", Leopoldo Bleger, Evelyne Chauvet et Bernard de La Gorce dans " L'un et l'autre ", Jacques André, Sylvain Missonnier et Laurence Kahn dans " Mort, meurtre, pulsion de mort ", Jean-François Chiantaretto et André Beetschen dans " Aimer la psychanalyse ". Catherine Chabert reprend et prolonge la discussion à la fin de chaque rencontre. Patrick Autréaux en fin de volume livre un poème, Barren Lands.