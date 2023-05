Le grand livre de la gastronomie française. Chefs, Techniques, Recettes, Conseils

Un ouvrage résolument pédagogique qui séduira les débutants, comme les cuisiniers aguerris pour réussir facilement les meilleures recettes de la gastronomie française. 200 techniques et tours de mains indispensables pour savoir : découper des viandes, fileter des poissons, présenter des légumes, préparer des pâtes et des sauces salées ou sucrées, dresser des entremets... 150 recettes de la cuisine française : foie gras en terrine, bar en croûte de sel, navarin d'agneau aux navets, ratatouille, clafoutis, Saint-honoré... De grands chefs et des Meilleurs Ouvriers de France présentent leurs recettes : Stéphane Augé, Régis Marcon, Alain Passard, Gérald Passédat, Anne-Sophie Pic, Jean-François Piège, Didier Stéphan, Xavier Thuret, Yves Thuriès. Des auteurs pédagogues et professionnels, Hubert Delorme et Vincent Boué (MOF glacier) enseignent les techniques culinaires au lycée hôtelier de La-Guerche-de-Bretagne.