Mastering magick. Le manuel complet pour augmenter la puissance de votre magie

Développez vos capacités psychiques en incluant le grand mystère de la magie dans votre quotidien... Véritable guide pratique magique, Maîtriser la magie est un ouvrage unique en son genre, proposant plus de 60 sorts destinés à réduire les barrières entre les mondes visible et invisible. Vous découvrirez comment manier les sigils, les élixirs de nettoyage énergétique, les espaces sacrés tridimensionnels, les pyramides d'amplification, la manifestation et bien plus encore afin de développer vos capacités extrasensorielles et psychiques. Accompagné des plus grand. e. s sorcier. ère. s modernes (Christopher Penczak, Storm Faerywolf, Astrea Taylor, etc.) Mat Auryn livre ainsi, grâce à un enseignement accessible et complet, tous les secrets de connexion aux outils des sorcier. ère-. : que ce soit à travers les Eléments, les saisons, la Lune, ou encore les planètes, votre magie n'en deviendra que plus puissante. Compagnon de Psychic Witch, maîtriser la magie est un ouvrage indispensable pour tou. te. s les sorcier. ère. s modernes ! Mat Auryn est sorcier, écrivain, médium et professeur d'occultisme. Initié de la Black Rose Witchcraft et prêtre des Sacred Fires Tradition of Witchcraft, il contribue au blog For Puck's Sake sur Patheos Pagan, écrit pour des magazines comme Witches & Pagans et Horns, et contribue à Modern Witch et The Witches' Almanac. Consultez son site sur MatAuryn. com.