Ici sont les dragons. Trois tentations de notre temps

En rupture avec l'ontologie classique, cet ouvrage original renouvelle l'approche des rapports entre les vérités de la science et les évidences du sens commun, entre l'univers physique et le monde humain, entre la physique et la métaphysique, la géométrie et la grammaire, le langage et le corps, l'esthétique et la connaissance, l'émotion et la raison. Jean-Marc Ferry développe l'idée d'une Métaphysique nouvelle, ou "Métaphysique du Verbe" , à partir d'une étude critique de trois tentatives visant à réenchanter le monde en appui sur les découvertes de la Physique contemporaine.