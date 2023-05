Arcanes, Tarot de Marseille Contemporain

Tarot de Marseille contemporain Pour tirer les cartes, il n'est pas nécessaire d'avoir leTroisième Oeil. La magie du Tarot réside surtout dans l'intuition, la bienveillance et la concentration. Ce coffret contient les 78 CARTES du Tarot, enluminées de symbales clairs et d'archétypes familiers, mais aussi UN LIVRET D'INTERPRETATION de 136 pages, pratique et poétique, avec une méthode de tirage pour débutants, UNE AFFICHE avec un plateau de tirage et un tableau récapitulatif dessignifications, et UN ETUI pour protéger les cartes.