Les Innocents

Lima, Pérou, vers 1960. Les années rock'n'roll dans une capitale latino-américaine de plus en plus surpeuplée. Les jeunes de la bande du quartier grandissent comme ils le peuvent : fougueux, fragiles, impatients. Sans repères familiaux et avec pour tout modèle quelques figures locales au passé trouble, ils naviguent à vue vers l'âge adulte dans une société qui prêche la pureté et étale partout la tentation du vice. De billard en commissariat, de plage en troquet, chacun tente de s'affirmer par la transgression... et fait par petites touches la découverte de sa personnalité intime, par-delà bien et mal. Et si nous regardions le monde avec leurs yeux ? Pour la première fois dans la littérature péruvienne, Reynoso laisse entendre sans tabous leurs mots et leur conscience. La langue de la rue s'impose dans un texte littéraire, se mêlant à la prose poétique de son narrateur et donnant à lire en filigrane un plaidoyer puissant contre le conservatisme de la société et en faveur des marges. Inédit en français (comme tout l'oeuvre de l'auteur)