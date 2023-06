Agenda familial. Edition 2023-2024

L'Agenda familial Mémoniak, l'agenda préféré des familles ! Pratique, cet agenda permet de s'organiser en famille et donne un aperçu global de tout ce qu'il y a à faire chaque semaine : les rendez-vous de toute la famille, les menus à préparer, les choses à ne pas oublier. Retrouvez cette année encore la liste des menus de la semaine à compléter et la liste de courses détachables à remplir au fur et à mesure, et à emporter avec vous au supermarché. Bonus : - 20 pages d'infos pratiques (calendrier des fruits et légumes, idées de recettes, calendrier des anniversaire, emplois du temps des enfants, etc.) - une planche de blocs-notes autocollants - Plus de 700 autocollants colorés Une double-page par semaine sur 16 mois : de septembre 2023 à décembre 2024. Partenariat responsable Cèdre