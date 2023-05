Le Blog de Nina

L'été de ses 10 ans, Nina quitte Paris pour vivre à la campagne avec ses parents. Il pleut, il n'y a que des moutons, des champs et des arbres autour de chez elle et surtout elle ne connaît personne. Nina ouvre alors un blog sur internet, qui lui permet de rester en contact avec ses amis parisiens. La rentrée arrive et rien ne change, Nina est toujours aussi seule... Mais un jour, Charlotte, une fille de sa classe, lui envoie un message sur son blog...