Edge of Spider-Verse

L'avenir du Spider-Verse se dessine... et il est loin d'être joyeux ! Les plus grands Spider-héros du Multivers se mobilisent, ce qui nous donne l'occasion de découvrir de nouvelles têtes. On fait ainsi la connaissance de l'étonnant Spider-Rex, de la nouvelle Spider-UK, du minuscule Mini-Spidey, du mystérieux Night-Spider et de bien d'autres qui n'attendent que de se présenter. Les plus grands scénaristes et dessinateurs de Marvel s'amusent à inventer de nouvelles versions de Spider-Man, alors que Spider-Man : Across the Spider-Verse a envahi les cinémas. Parmi eux, les incontournables Dan Slott (Superior Spider-Man), Mark Bagley (Ultimate Spider-Man) ou encore Paco Medina (Deadpool), mais aussi Phil Lord et Chris Miller, qui ont imaginé les aventures de Miles Morales sur grand écran !